台中市大甲鐵砧山東北側觀景平台，因去年8月連日豪大雨，造成上邊坡崩塌滑落，景觀台外圍欄杆崩落及基礎掏空，一半懸空令人怵目驚心，影響民眾觀景安全。在歷經7個後，施工廠商已進場修復，預計9月中旬完工驗收後開放民眾使用，當地議員則疾呼以最適合的工法施作，才能達到真正固山效果。

大甲鐵砧山東北側觀景平台視野相當好，可以遠眺大甲溪、苗栗火炎山及國道3號等，吸引很多遊客到此欣賞美景及拍照打卡；尤其前兩年市府向交通部觀光局爭取經費，打造雕塑公園全新共融式遊具、青少年兒童互動遊戲場、滑軌設施及全國唯一鋼管爬網，更成為目前親子最夯的遊玩場域之一。

由於去年8月一場豪大雨，造成雕塑公園東北側邊坡崩塌，導致觀景平台部分地基掏空，市府第一時間緊急封閉觀景平台周邊範圍，並邀集農委會林務局、水土保持局、市府水利局及專家學者現場勘查，評估需進行鐵砧山雕塑公園東側排水改善、邊坡保護及觀景平台退縮重建工程。

觀旅局指出，另一施作重點為進行雕塑公園不透水層施作及坡頂導排水改善，以防止雨水入滲造成邊坡不穩，並於雕塑公園坡頂設置6處沉陷釘，以監測地表沉陷狀況，施工期間為自身安全，呼籲民眾切勿闖入封閉區域。

施工單位日前已進駐施作，市議員吳敏濟表示，鐵砧山北側崩山已嚴重到成「直角」狀態，因該處地質為紅土及礫石，在長期未下雨後，若突遇強降雨就會造成崩山，希望專家能以最適合工法，比如鉚釘鑽入土壤再灌漿固山，才能達到真正效果。鐵砧山常客李先生則說，近年鐵砧山已大蛻變，吸引各地人潮造訪，相關單位要正視問題，才能讓遊客安全無虞。