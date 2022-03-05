65歲澎恰恰2年前承認欠下2.4億債務破產，後來他的好友台商好友林秉文（林董）出面幫他規劃還債計劃，近日舉行餐敘時更脫口澎恰恰與「澎嫂」黃敏寬早在宣布破產前離婚，澎恰恰本人也低調證實。回歸成孤家寡人的澎恰恰，最近終於有喜事上門，林董透露澎恰恰終於有錢還債，將先提出800萬給債主，希望早日能回歸無債一身輕的狀態。

因長年借錢拍電影、圓導演夢，澎恰恰多年前就傳陷入財務危機，但當時「澎嫂」黃敏寬不承認，2020年澎恰恰才在許效舜的陪伴下開記者會，承認因挖東牆補西牆，加上與高利貸借錢，不堪負荷宣布破產，後來更傳出澎嫂為了救夫出動房產轉賣換現金，不離不棄陪澎恰恰度難關。

未料近日，林董出席媒體餐敘時，鬆口澎恰恰和老婆已經離婚，時間點約在2019年，據悉兩人已經不住在同一屋簷下，澎嫂仍住在大安路豪宅，而澎恰恰則搬到虎林街的房子過單身生活，而澎嫂被問此事則是低調不做回應。

據《三立新聞網》報導，林董受訪透露談到澎恰恰先前被鹿港蚵仔煎顏姓夫妻借錢未還被告一事，表示事情發生後已經積極協調，本月7日就可以還錢給包含這對夫妻在內的20多位債主，金額約有800萬，他更表示之前替澎哥協商，已經讓他可以免繳8000多萬利息，「所以他債務現在細算下來其實還剩1.6億」，並呼籲債主耐心等待，「給他一點時間，總不能把他逼太緊」，強調他們都在想辦法努力，絕對會負責任還錢。