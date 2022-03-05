台灣便利商店林立，競爭激烈，近年來各品牌也不斷推出新服務，有部落客分享自己去逛7-11時，意外發現冰箱的門竟然是自動感應門，只要手靠近冰箱要拿飲料，門就會打開，PO文引起網友好奇，紛紛求問店名想去朝聖。

ㄧ名部落客近日在臉書粉專「旅遊小編的碎碎念日記」分享ㄧ段影片，影片中ㄧ間超商放罐裝飲料的冷藏櫃，與ㄧ般超商的冷藏櫃外型不太ㄧ樣，原先笨重的玻璃門改成壓克力的材質，並且少了把手，門上還貼著請勿推門的警語，立刻吸引她的注意上前查看，當伸出手輕輕靠近，冰箱門竟緩緩打開了，而手離開就自動關起來，讓該名部落客嗨喊，「避免接觸，這間超商竟然有自動感應門！」

影片也讓其他網友大開眼界，紛紛表示「根本沒看過，也太酷了吧」、「我第一次看過」、「哪兒的7-11？」、「不過這應該馬上被小屁孩玩壞」，原PO也回應，這是在7-11的華經門市，旁邊都是公司行號，聽附近上班族說自動門冷藏櫃很容易夾到手。

事實上，這間門市是7-11的「未來超商X-STORE」，目前全台灣僅有五間分店，台北2間、高雄1間、桃園1間、台中1間，是主打未來科技化的無人商店，不僅冷藏櫃門是自動感應式，甚至還有臉部辨識、自動結帳等功能。