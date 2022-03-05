台灣AV女優孟若羽、苡若日前與女優金寶娜、男優仔仔共同發出聲明，控訴遭經紀人唐子元不合理對待，並正式解除合作關係，對此，唐子元不僅駁斥所有指控，受訪時還提到「有些女優單方面認為雙腿打開就能賺錢」，讓孟若羽怒斥根本是歧視。

唐子元接受《ETtoday新聞雲》訪問時，直接表示「女優單方面認為雙腿打開就能賺錢」，讓AV女優孟若羽氣炸，並私下詢問導演圤智雨看法，接著曬出對話截圖，她表示早意識到解約後，對方會採取不友善的行動，沒想到看到回應內容，竟然比預期的還誇張，詢問圤智雨是否也是一樣想法？只見對方回應：「又不是每個人都願意這樣做，有頭髮誰想當光頭」。

孟若羽接著提到唐子元身為經紀人，內心卻覺得他歧視這份工作，但坦言不知道純粹是自己想太多？圤智雨則回答：「我就事論事，他回應不太ok，也不是每個女優都想當藝人的，用字還是有點太過頭了」，接著強調：「女優不只是腿開開就好，每個人都有難處」。

對於孟若羽指出唐子元不尊重此產業，圤智雨表示對方要的是理想，若沒有溝通就是沒有尊重女優這工作，對此，孟若羽回應：「在他的字典裡，只有他想要，沒有我們想不想要」，這讓圤智雨驚訝表示：「「那麼強迫喔，那我只能說如果我是妳的話，我應該會給他飛踢吧」，間接表達力挺孟若羽的立場。