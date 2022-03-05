全台3日出現大停電狀況，蔡英文總統昨(4日)前往興達電廠視察，經濟部政次曾文生表示，此次事故有人為疏失、電廠自我保護，及電網如何分擔風險等3個核心問題，事故肇因，確定是牽涉人員疏失，未落實防呆作為。經濟部說法曝光後，再度引發網友議論，有人就說「上次是椅子撞到，這次也是人為疏失」、「那驗收的時候在玩假的是嘛？」「又再找藉口」。

經濟部次長曾文生坦承造成全國大停電是人為的疏失，他簡報報告指出，興達電廠發生的故障電流連闖內外兩道防護機制，以致一發不可收拾，就好比防護機制原本應隔掉「病毒」，結果不僅沒隔絕，反而讓故障電流進到中央控制系統，以致造成全台大停電！

曾文生表示，電廠有防呆機制，人為疏失發生時，可透過系統隔離掉，即當故障發生時，直接跳掉，讓故障的電流不透過電網傳輸出去，但該保護電力在2016年做了數位更換，系統較新，興達電廠本身較舊，馬達動能裝置與數位沒能有效匹配，結果故障電流出現時，保護機制錯誤判斷，誤以為是假訊號，原應跳開，卻反而將錯誤電流鎖住，造成故障電流累積，導致設備擊穿破洞，這是第一道保護設備未完全發揮功能所致。

全台大停電原因曝光後，再度引發網友討論，其中在《Yahoo新聞》相關報導底下有超過100則留言，不少人說「理由一大堆」、「每次都有人要揹黑鍋？」「是有多呆？」「2016換新系統，到2022硬體還沒跟上的意思？這種理由好意思說得冠冕堂皇」、「視察有什麼用，下次跳電一樣是興達電廠的人為疏失，信不信」、「人家烏克蘭打成這樣都沒停電，你台電好意思嗎？」