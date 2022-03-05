「小皇帝」詹姆斯再次公開自己內心的不滿情緒，但談的並非湖人本季前景！詹皇在談話性節目「The Shop」當中說到，「當他們在討論歷史最佳得分手之際，卻從來沒有提過我的名字，這讓我非常生氣！但我並非是天生的得分手，我喜歡讓隊友參與其中。」

事實上，詹姆斯找到一種每次在賽前激勵自己的方式，「我會環顧球場四周，尋找一個討厭詹姆斯的人，我只需要從他們中間找到一個人當作目標。就在比賽開始前20分鐘，我會心中想著，好吧，我找到那個人了，這代表我已經準備好了。」

甚至提到自己剩下的球員生涯，詹姆斯也有他不同的看法，更展現對自己的高度自信心，「我知道到了某個時間點，我將無法再繼續打球，所以為何不能在我還可以打的時候，去盡量榨乾我那些汗水呢？因為我知道自己仍然很出色。」

現年37歲的詹姆斯，本季目前打了45場例行賽，交出場均28.8分、8.0籃板及6.2助攻、1.5抄截與1.0火鍋的全能數據，表現完全不像是個老將，或許他就是需要利用這些負面情緒或詹黑激勵自己，才有辦法持續扛下當前NBA第一人的招牌。