今天(3/5)是二十四節氣中的「驚蟄」，代表春天來到，冬眠的動物會在此時甦醒活動，是天地萬物茂發、生氣蓬勃的起點。不過預防醫學醫師洛桑加參指出，驚蟄春雷，不只動物都醒了，細菌病毒也開始活躍起來。因此建議呼吸系統較弱、易過敏的人，記得開空氣清淨機或除溼機，將溼度調節在百分之四十五至百分之五十五間為宜。

除此之外，扶原中醫診所吳俞璇醫師也指出，驚蟄過後氣溫轉暖，細菌與病毒蠢動，因諾羅病毒或輪狀病毒引起的腸胃炎機率增加。此時節氣候仍忽冷忽熱，濕度和過敏原會增加，花粉熱也正盛行，因此過敏性體質患者容易感冒，或是早晨打噴嚏、流鼻水情形加重，要特別注意加強口鼻保暖，防範溫差的刺激。

●10種壞習慣 讓你滿身濕氣寒毒

驚蟄時節氣溫及濕度都逐漸升高，容易使人感到疲困，這就是俗稱的「春困」。以中醫觀點來看，十種壞習慣都會讓人滿身濕氣：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

吳俞璇中醫指出，想從體內防毒排濕、強化養肝的效用，可以從飲食、運動及生活習慣改善開始：

1.驚蟄飲食養生

驚蟄節氣飲食應順應肝性，少食酸性及刺激性油膩的食物，可令五臟平和。中醫師建議，可多吃些性味甘平、清溫平淡的食物，像是山藥，大棗，銀耳及新鮮的蔬菜，像是香椿、波菜、茼蒿、豆芽菜、青椒、蘆筍、紅蘿蔔、蔥蒜、韭菜、番茄等十種蔬果，都可以清肝養脾。

2.充足睡眠

擁有良好的睡眠品質，才能有精力充沛的工作生活狀態。晚上十一點到凌晨三點這段時間，是人的膽經與肝經運行時間，此時若熟睡有助肝膽經的新陳代謝。下列方式都有助睡前放鬆心情，維持好的睡眠品質：

.在睡前一小時放下手機，放個舒適的音樂，摒除雜念，利於加速入睡。

.每天適度拉筋、伸展身體，有利於身體的舒展和放鬆。

.睡前以溫水泡腳，可推動血氣運行，安神寧心，消除一天的疲勞。

.精油按摩

取4滴天竺葵、4滴薰衣草及2滴廣藿香，睡前將調和油塗抹在腹部，順時針方向按摩後，嗅吸5秒，能夠抒解情緒、助眠祛濕。

3.戶外運動

春天最適合到戶外踏青郊遊活動，讓五官多接受外界刺激，振奮精神。更重要的是要增加有氧運動，像是快走、跑步、騎自行車等，都能幫助血液循環，讓心跳適當加速，提高腦部含氧量，也讓汗水能順暢從身體排出，這是最好去除體內濕氣最好的方式。

不過特別要提醒的是，有效訓練心肺功能的有氧運動強度，必須有微微的喘及出汗的程度，慢走和散步不算是有氧運動。

4.穴道按摩

.列缺：位於兩手虎口交叉手腕邊側食指指尖處。橈側腕橫紋上兩指1.5寸，橈骨莖突上。

.脾兪：背部腰部上方第11與12胸椎間脊椎旁開兩指1.5寸處。

時常按摩這兩處穴道，可以增加呼吸順暢度，以及水腫型虛胖。

另外，驚蟄節氣時期，可以多用木梳來梳頭，由前往後梳理頭部氣血可以通達陽氣、調整筋膜張力、宣洩壓力。