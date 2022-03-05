湖人球星韋斯布魯克（Russell Westbrook）傳言本季結束後可能離隊，對於他始終無法融入球隊的情況，美媒FOX球評考賀德（Colin Cowherd）認為應該是韋斯布魯克本身的問題要更大一些。「韋斯布魯克可以選擇離去，但他擺脫不掉自己，這是他自己的問題。」

考賀德指出，詹姆斯（LeBron James）和很多球星合作，包括戴維斯（Anthony Davis）、安森尼（Carmelo Anthony）等人，卻和韋斯布魯克格格不入。「如果你出演一個電影，你有讓這部電影變得更好嗎？假設答案是No，那你就不是一個優秀的演員。」「韋斯布魯克是一個體能強大、失誤偏多的後衛，他的比賽好看，但有時候效率不佳，他的倒退情況也一如我所料。」

韋斯布魯克本季場均18.1分、7.7籃板、7.3助攻都是近年來最差，不過FOX球評布秋（Ric Bucher）肯定他的拚鬥精神。「韋斯布魯克仍試著努力挽回，我不敢說每個湖人球員都還是這樣，至少我還能因此尊敬他。」湖人距離西區第8名的快艇愈來愈遠，到時候只能打情勢很不利的附加賽來競爭季後賽席位。

另一位FOX球評麥肯泰爾（Jason McIntyre）甚至認為，韋斯布魯克本季表現可能嚴重影響他剩餘的職業生涯，「當你無法把球投進籃框，你的體能也開始下滑，未來會如何？」「一旦韋斯布魯克的合約結束，我不知道他是否在NBA還有一席之地，這感覺像是艾佛森（Allen Iverson）的結局。」