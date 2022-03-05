一名猴急年輕男阿勇(化名)，和女友交往多時後，某日他性慾大發向女友求歡，但女友始終不肯跟他上床，長期累積心生不滿，109年12月某日，女友在住處洗完澡後，阿勇竟然拿起手機，拍下女友裸露上身裸照，引起女友不滿，雙方發生肢體口角衝突，造成女友身上多處擦傷及挫傷，她一怒下提告，法官審理後依傷害罪判有期徒刑2月。

根據判決，住在新竹市的阿勇，因為與女友求歡遭拒，竟趁女友洗完澡後，拿起手機拍攝女友赤裸上身的照片，不顧女方之阻擋拒絕，雙方進行推擠拉扯後，該男子將女方壓倒在牆上並導致其頭部有明顯外傷，枕部挫傷、右頸與後頸挫傷及擦傷、背部挫傷、右肩挫傷、右肘右前臂挫傷併擦傷、左肘挫傷併擦傷、左小腿挫傷等傷害，並已強暴方式不斷的朝女友拍攝裸露之照片，嚇得女友報警提告。

判決書指出，阿勇已經不是第一次犯案，106年時就因公共危險案件，遭判有期徒刑3月，妨害舟車行駛安全罪，判有期徒刑3月，及妨害自由案，判有期徒刑5月，故法官認為阿勇在有期徒刑執行完畢後之5 年以內，故意再犯和前案相似之妨害自由案，認為應該加重其最低本刑但考量阿勇已與女友和好，且也支付2萬和解金，因此判有徒刑2月，得易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，全案仍可上訴。