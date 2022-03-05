中國國際關係學會副會長，上海市俄羅斯東歐中亞學會會長，華東師範大學俄羅斯研究中心執行主任劉軍5日在大陸《環球時報》撰文指出，《紐約時報》日前引述所謂「西方情報機構報告」稱，中方高級官員曾告誡俄方高級官員不要在北京冬奧會期間「入侵」烏克蘭。報導還稱，這表明中方對俄軍事行動計畫有一定程度了解。遭到中國外交部發言人嚴厲駁斥報導和類似的論調純屬虛假資訊而且其潛藏的意圖十分險惡。可以說，俄烏衝突走到今天這一步，美國才是最大推手，負有難以推卸的責任。

劉軍表示，首先，在美西方對外博弈中，西方媒體經常會利用所謂「情報人員」「知情人士」，散布一些毫無根據且無從查證資訊，而且還會煞有介事地包裝成所謂「獨家消息」。

劉軍認為，其次，作為美國媒體，《紐約時報》這個時候拋出這種不負責任的虛假資訊，實際上是為了轉移視線、甩鍋推責，動機十分卑劣。

總體來看，美國及北約在俄烏衝突爆發中的負面角色體現在：第一，刺激俄羅斯敏感的安全神經。第二，支持烏克蘭對抗俄羅斯。第三，人為推動緊張局勢升級，間接推動衝突爆發。

但是美西方一些人卻把問題的責任都推到俄羅斯身上，甚至還想嫁禍給中國，從而謀求更大的地緣政治利益。在俄羅斯對烏克蘭宣布啟動「特別軍事行動」幾個小時後，美國國務院發言人普萊斯指「中國縱容俄羅斯向烏克蘭發動了這場大規模的戰爭」，宣稱美國認為中俄聯手要打造一個「極度不自由的」新秩序。美西方長期抱持的零和思維又在作祟。

劉軍稱，再次，中國在烏克蘭問題上立場是一貫的，支持通過談判和平解決有關問題。

中方認為，當前最重要的是盡可能緩解當地局勢，避免衝突升級甚至失控。聯合國和有關各方採取的任何行動，都要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為緊張局勢降溫，推動外交解決起到正面作用。中方始終呼籲國際社會本著負責任的態度，推動有關各方盡快回到政治解決的軌道上來，透過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。而且，中方也願繼續為實現這一目標發揮建設性的作用。

劉軍強調，最後，必須看到，美西方才是當前烏克蘭危機的始作俑者。

俄羅斯是一個對安全問題格外敏感的國家，從歷史上看，地處東歐大平原使得無論是東方遊牧民族還是西方殖民者都可以長驅直入，從彼得大帝以來就開始追求出海口，開疆拓土，並造就了俄國廣袤的空間。

冷戰結束後，俄羅斯普遍認為西方有過關於北約不向東擴大的承諾，然而，北約連續進行了五輪擴大，十餘個中東歐及前蘇聯國家相繼加入北約，軍事前沿部署不斷逼近俄羅斯，極大地刺激了俄羅斯的緊張神經。

拜登上台以來，重新整合跨大西洋同盟，通過北約集體來抗衡俄羅斯，通過系列軍事演習進行前沿對抗，衝突威脅與陰影始終存在。

此外，美國及北約還利用烏克蘭加入北約的急切願望來支持烏克蘭對抗俄羅斯。衝突爆發前，大量的軍事裝備、進攻性武器進入烏克蘭。同時還在歐洲東部北約成員國境內直接部署軍事力量，人為提升緊張局勢，間接推動衝突爆發。