國軍新制教召首梯次5日上午八點展開，教召人員抵達教召現場隨即報到。（陳怡誠攝）

新制教召訓練內容。(取自中國時報)

國軍為強化後備戰力，國防部今年實施14天新制教召，首梯後備軍人今(5日)在桃園市蘆竹區山腳國小入營、18日離營，教召的14天不休假，每日包含晚間2小時，共操練10小時，受召員只能在晚間有2小時滑手機。而國軍新制教召首梯次在上午8點展開，教召人員抵達教召現場隨即報到。

為強化後備戰力，全民防衛動員署今年元旦成立運作，國防部推動的「1年1召、1次14天」新制教召，今年估1.5萬人受召，教召期間不休假、每天施訓10小時，同時行軍里程將逾10公里，堪稱「最硬教召」。

國防部規畫野炊、口糧、加熱式餐盒等飲食方式，藉此驗證後勤能量，部隊不能買便當或叫外送；另外，將發放3套內衣褲、襪子、毛巾等消耗性服裝，受召人員不需攜帶私人衣物入營。在訓練方面，國防部全民防衛動員署處長俞文鎮表示，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，合計訓練136小時。