303大停電，全台停電戶數共計約有549萬戶，除了造成民眾不便之外，南部數個工業區、加工區直至下午尚未復電，連帶造成不少損失，從整個供應鏈來看，初步估計市場估損恐怕會達到百億元。這幾年能源政策在台灣始終是熱議話題，2021年5月的兩次停電，12月萬隆變電所爆炸導致部分用電戶受影響，再加上這回的303全台大停電，無論是停電還是跳電，對許多民眾來說只要無電可用，都是極其不便。接連幾次的停電事件，使得能源政策、缺電爭議討論度屢屢升高。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/03/04-2022/03/03）觀察分析，一年內三次大停電事件，討論度最高的為「303事件」，單日聲量超過44萬筆。許多網友在討論這次停電議題時，分成兩派，有網友覺得停電主因就是因為缺電，但也有網友認為純屬人為疏失，與缺電無關連。另外，這回停電事件討論度會急速攀升，很大一部分的原因在於受影響的民眾多、區域廣、停電時間長短不一，使得網路上的討論度居高不下，再加上四大公投的核四重轉、三接站的爭議，也帶動整起停電事件討論度。

停電事件第二高聲量為「513事件」。當時正值進入夏季，用電量開始進入高峰，雖然台電立刻緊急出面致歉解釋「人為疏失」，但也讓「缺電、停電」話題引爆，話題才稍微落幕，接著幾天後又發生517停電事件，短短五天內兩次停電事件，就連蔡總統也表示連她都很難接受，連帶使得網路討論再度飆升。

網路聲量代表網友不僅關心，也樂於討論，而一年內的三次大停電事件，都明顯衝出一波波高峰。但為何不缺電的情況之下也會停電？為何非夏季用電尖時刻也會停電？能源政策、設備，以及第一線人員訓練，恐怕都得再深入探究和檢討。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年03月04日至2022年03月03日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『停電』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

* 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。