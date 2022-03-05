小S（徐熙娣）最近積極復出螢光幕，先是推出主持節目《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》，最近又展現歌唱才華，以《elephant DEE》為名推出新專輯。然而近來她因外型變化飽受酸民攻擊，昨(4日)晚間她曬出近照，被粉絲問長相變得不一樣，她大方回應：「每個年紀都一定會不一樣，像我現在眼神超慈祥的！以前是騷」，笑翻眾人。

小S最近回歸歌手身分發新專輯，僅花3天就寫完5首歌曲，被好友范曉萱大讚有天分，她為人妻、人母多年，作品靈感也從家庭生活出發，其中〈雙面人〉一曲獻給女兒，笑說女兒平時說功課多沒空，但只要爸爸開口提醒整理房間，孩子們就乖乖聽話，談到維持婚姻之道，小S也承認私下不愛吵架，自己退一步就能解決也沒關係，「除非對方會家暴或賭博，這樣就趕快離婚，不然就多多看對方的好。」

小S回應網友留言。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）

最近小S現身常被網友調侃發腫，她自己也承認有些幸福肥，但拜託網友別再說，否則她會很沒自信，昨她為了新專輯宣傳替歌迷簽唱片，但影片曝光，綁著包子頭可愛造型的她又被酸發胖很多，還有人笑稱她撞臉好友陳文茜，小S也大方說：「Oops！誰知道拍出來會這樣，本人美到我都要吐血了！算了啦！喜歡我的人也不會因為一次拍起來胖就不喜歡我吧！如果會，我無言～～」。

昨小S舉行線上粉絲會，結束後發表心得，反問網友：「今天第一場粉絲場，聊的很開心，但我不懂，明明今天有80萬人報名，為何只有8千人上線？其他人是有報名強迫症嗎？只想報名，沒有要參與？我懂，因為我也有強迫症！看看我多漂亮，有的時候是角度的問題，不要再問我『腫麼了』！煩死了」，有人留言問：「怎麼臉型和五官跟以前都不太一樣了」，小S則大方說每個年紀因為心境都會有變化，「我現在眼神超慈祥的！以前是騷」，自嘲的幽默感引來3000多名粉絲按讚。