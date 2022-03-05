針對今年的兩岸關係，大陸國務院總理李克強今天（5日）在政府工作報告中表示，大陸堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。

今天（5日）上午9點，第十三屆全國人民代表大會第五次會議在北京人民大會堂舉行開幕式，大陸國務院總理李克強向大會做工作報告。報告中，李克強用一個段落的篇幅提到台灣問題。

報告稱：「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。」

兩岸關係自蔡英文總統2016年就任以來持續低迷，尤其近年台灣和美國、日本與歐盟的關係持續升溫，引發大陸極度不滿，屢屢指責民進黨當局和台獨分裂勢力「倚美謀獨」、「倚外謀獨」。今年李克強在政府工作報告中的涉台部份提到「堅決反對外部勢力干涉」，顯然就是說給西方歐美國家聽的。

去年（2021年）李克強在政府工作報告中提到：「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」

2020年，李克強在政府工作報告中的涉台工作表述文字是：「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。堅決反對和遏制「台獨」分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」

針對台獨分裂活動，比較最近3年「政府工作報告」的措辭，2020年是「堅決反對和遏制」，2021年則是「高度警惕」，今年（2022年）則是「堅決反對」。

中共黨和國家領導人，包括：習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山和大會主席團成員在主席台就座。栗戰書主持會議。

十三屆全國人大五次會議應出席代表2951人。5日上午的會議，出席2790人，缺席161人，出席人數符合法定人數。