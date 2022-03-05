三八婦女節近年已經漸漸被稱為「女王節」，「寵愛自己」對現代女性來說已經不再僅是口號，隨著女性自主獨立的意識抬頭，消費力也不斷地提升，女性消費者更是身體力行地從內到外、身體到精神層面，都更懂得善待自己，因此近年市面上也推出了不少針對女性的小家電新品，像美容保養、放鬆抒壓等類型銷量飆漲以外，就連比較私密的成人用品，也因著電商興起，不再需要親自出門到店中購買，因此銷量也大幅升漲，此次就將介紹各類型的熱銷品，讓廣大女性了解現在最熱門的最夯的小家電，適時地好好犒賞、寵愛自己一番。

蝦皮購物就觀察到，美容家電的需求量，今年就較去年同期成長近30%，小至電動牙刷、大至吹風機、按摩抒壓用品都是站上熱賣商品，以25-35歲的女性為主客群。PChome 24h購物則發現，因近期氣溫變化不定，因此也帶動保養類及春季彩妝等商品都進入旺季，雖然18到24歲年輕女性客群增加，但疫情下等宅經濟趨勢，也帶動更成熟族群的消費者轉往線上網購，尤以55到64歲的女性客群採購家電商品成長顯著，比去年躍升1.2倍之多，顯見女性對於美妝及質感家電採購需求增高。

蝦皮購物的飛利浦Sonicare DiamondClean鑽石靚白音波震動牙刷HX9312，原價6990，優惠價6290元。（蝦皮購物提供）

樂天市場上Be My Boyfriend彩妝的專業級插電式燙睫毛器，原價1580元，特價1270元。（樂天市場提供）

Yahoo奇摩購物的整體美容家電業績年成長就超過30%，主要消費族群有近60%均為經濟收入較高、主力購買高單價、高規格美容家電商品的35到54歲女性，另25到34歲客群亦有增加趨勢，開始會入手單價較低的造型器及美容小物。momo購物網也根據近一年的消費觀察到，零接觸生活推動了「居家美容商機」崛起，站上美容、女性用家電銷售達年增40%成長，當中以美容儀、吹風機、整髮器、電動牙刷銷售最熱絡，消費者也傾向選購更高規格、功能佳的商品，反映出消費者對美容、女性家電的投入預算也有所提升。

蝦皮購物的康生摩力寶貝輕巧美腿按摩機 CM-998，原價2980元，優惠價990元。（蝦皮購物提供）

遠傳friDay購物的健身大師U型隨身按摩枕，特價588元。（遠傳friDay購物提供）

根據樂天市場統計近一年以來，站上男女消費金額比例為4：6、女性購買力更高於男性1.5倍，主力客群以消費力冠軍、占60%的30到45歲女性為主，同時也因疫情而帶動美容家電需求大增，特別是去年疫情爆發期間，宅經濟帶動各式小家電需求，當中個人美容小家電就有近30%的漲幅。遠傳friDay購物也觀察到，美容家電的功能和購買單價都不斷攀升，加上近年女士追求健康美趨勢明顯，也帶動了運動、抒緩商品成近年熱銷夯品。

樂天市場上可以買數位商城的Dyson Supersonic 吹風機（HD08），原價1萬6600元，特價1萬3286元。（樂天市場提供）

Yahoo奇摩購物中心的Panasonic奈米水離子吹風機，原價2290元，特價1749元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

PChome 24h購物的Dyson Airwrap Complete造型器加長版全配組，特價1萬4600元。（PChome 24h購物提供）

綜觀現今最夯的美容家電，可是以吹風機為首，蝦皮購物就特別發現近年女性對於吹風機的追求不再僅是單純吹乾而已，而是更強調吹風機造型、養護等全面功能為主，像Yahoo奇摩購物中心上的Panasonic吹風機的業績就達年漲70%的佳績，而Dyson吹風機更是在多個電商上一直位居銷售榜首。

Yahoo奇摩購物中心的SAMPO聲寶眼周筆、美膚儀，原價799元，439元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

PChome 24h購物的esV10 小魔碟 熱波煥膚儀，附面膜5包，31日前特價8999元。（PChome 24h購物提供）

momo購物網的NUEVA小極光HD高解析粉刺機，明（8日）起至12日享活動價2890元。（momo購物網提供）

顧完頭髮以後，其次就是要保養臉部，各式的臉部保養家電銷量也在疫情下大幅成長，像Yahoo奇摩購物中心上的臉部美容家電業績，較去年同期大增3.2倍之多，當中洗臉機、潔膚儀業績均翻倍成長，美容儀也有70%銷量升漲，另外因長時間戴口罩下，臉部清潔跟提升保養能力的蒸臉機、毛孔清潔機等價廉物美小家電，也受到各年齡層喜愛，momo購物網上的粉刺機也達月銷350台的成績，而在樂天市場上的燙睫毛器也成為了美容家電的熱銷品，顧好口罩下的肌膚，也能保養好口罩以外的美貌。