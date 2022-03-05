「范范」范瑋琪近年風波不斷，先是在私人臉書痛批「狗官」引發軒然大波，又爆出與老公「黑人」陳建州看盜版「安博盒子」，以及違反防疫規則慶祝王力宏隔離出關聚會，讓她形象跌至谷底，目前在台師大攻讀碩士在職專班的她，曬出準備口試的照片，卻遭酸民留言嘲諷，再次引發議論。

范瑋琪目前在台師大攻讀國際時尚高階管理碩士在職專班，近來在臉書PO出準備口試的照片，接著表示：「論文口試練習，猜猜我的提神小物是什麼？」也讓桌邊印有孔劉的馬克杯意外引發討論，未料，卻有酸民留言嘲諷：「你需要重讀哈佛大學...延伸教育學院(Harvard...Extension School)嗎？」對此，范范則回應：「要也是可以，但這兩年在師大讀書的時光我也非常珍惜。謝謝你的關心」，高EQ回應酸民。

對此，不少網友留言幫她打氣：「范范姐加油，祝妳順利通過口考論文」、「無數人都被你的堅強與無畏溫暖與感動！我們一家人都愛妳支持妳，放下那些惡人的攻擊，好好做自己！加油」、「范范加油！！不要理酸民」、「加油范范，别理那些無聊的人」、「加油加油，祝高分通過」。

范瑋琪遭酸民嘲諷「需要重讀哈佛大學」。（fanfan IG）

陳建州日前在instagram貼出范瑋琪在錄音的照片，預告她在唱一首很感動的歌，還甜誇老婆唱得好好聽，如今她也推出睽違歌壇多年的新歌《恰如其分的自己》，還找來徐佳瑩、葛大為量身打造，宣告即將重返歌壇，歌曲一推出就引發好評，可見人氣已經逐漸回升。