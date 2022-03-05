德國20歲女將伊娃莉絲（Eva Lys）不滿俄羅斯球員對於戰爭的態度，伊娃莉絲出生於烏克蘭，1歲時跟著家人搬到德國，成為德國人，但她還有家族在烏克蘭。伊娃莉絲告訴歐洲媒體《Eurosport 》，她在哈薩克ITF 02A比賽遇到很多俄國人。

「許多俄國選手對於烏克蘭戰爭的受害者欠缺尊重，他們嘲笑此事，有些人還穿著俄羅斯國旗色的運動服。」伊娃莉絲自己則穿上烏克蘭國旗配色的球衣，「對方嘴上沒有說什麼，但可以感受到他們的目光，氣氛很凝重。」

伊娃莉絲沒有點名是哪些俄羅斯選手，也沒有提出影像證據，她是WTA排行第311名的女將，參賽的對手也都是排名較低的俄羅斯球員。她不認為需要對個別俄國選手禁賽，「網球選手個人的國家色彩沒有國家隊那麼濃厚，所以我認為必須踢掉俄羅斯國家隊，不准俄羅斯國旗出現在網球場，但可以允許他們以個人名義參賽。」

哈薩克賽事是ITF主辦（國際網協），官方已宣告將俄羅斯網協、白俄網協「無限期禁賽」。

伊娃莉絲在IG提起自己有個長輩叫做貝瑞贊科（Ivan Berezenko），目前是烏克蘭基輔的創傷中心醫師，負責為受傷的軍民進行手術，晚上就睡在醫院地下的碉堡裡。「我們全都以他為榮。」