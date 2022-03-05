中市去年發生兩女涉迷魂強盜致死案，警方經科學辦案抽絲剝繭破獲，呼籲民眾慎防網路陷阱 。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市警方今天呼籲民眾慎防網交陷阱，中市去年間在汽車旅館發現下半身裸露男屍，床上遺留保險套，循線逮捕案發時進出房間的陳姓及江姓女子，兩女辯稱，與該男網約飲酒作樂後離開，他疑召妓「馬上風」猝死。警方以科學辦案查獲兩女涉嫌迷魂劫財，並連犯5案，依強盜致死等罪送辦，兩女一審各被判18年，全案尚在二審審理中。

警方表示，110年6月間，中市某汽車旅館發現中年的林姓男子陳屍房內，褲子脫至腳踝處，下半身裸露，身上無明顯外傷。警方在床舖發現1個可疑保險套，現場並無打鬥跡象，偵查隊鑑識人員接獲通報到場勘察，由陳屍狀態初步研判死因不單純。

警方調閱監視影像，發現案發時，22歲陳姓及27歲江姓女子曾進出汽旅房間，循線逮捕到案，兩女均矢口否認犯案，並辯稱，兩人透過交友軟體「GOOD NIGHT」，約林男至汽車旅館飲酒作樂，指控因林男酒後亂性，兩人即離開現場，林男可能在她們離去後，自行召妓，因「馬上風」猝死。

鑑識人員查出現場跡證疑似故布疑陣，林男陳屍狀況雖疑似性行為後猝死，但褲子脫至腳踝處疑為死後刻意被脫下；經DNA實驗室進行微物分析，現場遺留的保險套取樣，並未檢出精液，卻檢出吻合江姓女嫌的DNA型別。此外，現場紙杯所殘留的啤酒，竟檢出含有鎮靜安眠劑藥物，遺體內血液也檢出相同成份的安眠藥，疑點重重。

警方以保險套檢出DNA微物跡證及現場諸多疑點，研判保險套是由江女拆封後，手上汗液遺留在保險套，還故意放置床鋪上，兩女並故佈意外死亡疑陣，企圖誤導偵辦，警方由現場蛛絲馬跡，抽絲剝繭追查鑑識，戳破狡辯之詞，並突破心防，兩女才坦承以同樣手法犯下5件連續迷魂強盜案。

警方呼籲，網路詐騙陷阱多，虛幻網路世界常成為歹徒犯罪溫床，騙財、騙色，甚至是迷魂盜、下藥性侵、傷害、殺人等，提醒民眾務必要提高警覺。