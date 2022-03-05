就在湖人本季陷入空前低迷之際，《The Athletic》記者阿米克5日的爆料，等於又在湖人傷口上面補刀，因為阿米克引用不願具名的聯盟高層人士說法，強調當前腳踝扭傷缺陣的湖人「一眉哥」安東尼戴維斯交易價值比起以往都低，甚至低上許多。

其實安東尼戴維斯交易價值暴跌，主因還是他的玻璃身體造成受傷頻率過高，近年出賽場次逐年降低，上季他就因為傷勢只打了36場，本季雖然看起來稍有振作，目前已經打了37場，實際上他早已缺席25場，接下來還要缺賽一段時間。

安東尼戴維斯也才28歲，光從他本季場均23.1分、9.7籃板、2.9助攻、1.2抄截與2.3火鍋的全能數據來說，交易價值不應該如此狂跌，問題仍在他太容易受傷，也讓其他球隊望之卻步，暫時也不敢考慮把他交易進來，或是當作重建棟樑。

目前安東尼戴維斯跟湖人之間的合約要到2025年夏天才會到期，其中2023-24年球季打完之後擁有球員選項，代表一眉哥至少還要待在湖人到2024年夏天才會決定去留，畢竟以他現在的交易價值來看，恐怕湖人想要把他交易出去也不太可能。