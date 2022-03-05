民間流傳白髮拔一根就會長三根，拔愈多長愈多，皮膚科醫師陳昱璁表示，一個毛囊只能長出一根頭髮，拔掉一根白髮，最多也只能再長出一根新白髮，不可能變三根，而會有白髮是因為毛囊的黑色素細胞功能衰退，如果想預防，擁有健康的生活作息是關鍵，可以從充足的睡眠、運動、飲食營養均衡做起。

醫師圖文解析該如何應對白髮。（圖／陳昱璁醫師授權提供）

陳昱璁在臉書粉專發文表示，白頭髮一拔長三根是錯誤觀念，事實上，一個毛囊只會長出一根頭髮，但因毛囊可能會2至5個群聚在一起形成毛囊單位，一旦長出頭髮，因位置相近，才會被誤以為是一個毛囊長出好幾根頭髮。

陳昱璁指出，之所以會長出白髮，是因為該毛囊的黑色素細胞功能衰退，分泌的黑色素不足或缺乏，而產生出白髮。他表示，既然黑色素細胞功能衰退，即便毛囊長出新頭髮，無論怎麼拔都是白色的。

陳昱璁說，白髮形成的原因除了跟遺傳和老化有關，缺乏維生素B12、鋅、鐵、銅也被發現和提早生成白髮相關。因此充足的睡眠、運動、營養均衡，都有助於維持頭髮的健康。

陳昱璁表示，甲狀腺功能失衡，分泌過多或不足，也可能是長白髮的原因；若是壓力大所造成的白髮，則可能與免疫機制相關。如果在市面上看到藥妝品標榜能夠恢復黑髮，以及坊間流傳吃黑補黑，例如吃黑木耳、黑芝麻、何首烏讓白髮變回黑髮，都沒有科學根據。