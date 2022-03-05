一名曾姓護理師與呂姓牙醫師發生相差近30歲的忘年婚外情，但醋意甚大的曾女因不滿呂男春節期間回台南老家陪妻小過年，放她孤單一人在台北，1日持刀至北市文山區呂男住處理論，盛怒下殺死男友並自殘送醫。4日傍晚出院後，曾女隨即被警方依殺人罪移送台北地檢署，複訊後聲請羈押，台北地院認為曾女涉犯重罪且有逃亡之虞，5日凌晨裁定羈押。

據檢警調查，曾姓女護理師（28歲）曾在死者新北市永和區的牙醫診所（57歲）短暫任職，雙方發展出婚外情十餘年，呂妻也知道這名小三的存在，對這段老少配的婚外情睜隻眼閉隻眼。今年春節期間，死者回家陪妻小過年，曾女又想到兩人交往多年，自己卻都沒有名分，醋勁大發下，於案發當天下午，帶著預先買好的菜刀，跑到呂家登門理論。

1日下午2時，曾女抵達呂家樓下，正好遇到呂男騎車出門，兩人爆發激烈爭吵。呂妻一度下樓查看，覺得身為小三的曾女竟敢侵門踏戶上門叫囂，但被呂男支開叫她上樓，不料呂妻剛離開，情緒失控的曾女便突然拿刀刺進呂男左胸，造成他傷重不治。