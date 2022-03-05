2022年大陸「兩會」登場，第十三屆全國人民代表大會第五次會議5日上午舉行開幕會，由大陸國務院總理李克強發布今年政府工作報告，指出對今年國內生產總值成長目標約為5.5％，較去年的6％以上目標轉趨相對保守。李克強強調，今年發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須爬坡過坎，越是困難越要堅定信心，強調大陸經濟一定能頂住下行壓力，必將行穩致遠。

受到疫情持續反覆與複雜內外部環境等因素影響，去年底中央經濟工作會議定調2022年經濟要「穩字當頭、穩中求進」。在追求穩增長目標之下，今年政府工作報告對經濟成長目標與相關政策基調方向備受關注。

李克強表示，將繼續做好「六穩」、「六保」工作。而政府工作報告中對今年發展的其他主要預期目標方面表示，預計今年城鎮新增就業1100萬人以上；城鎮調查失業率全年控制在5.5％以內；居民消費價格漲幅3％左右，要讓居民收入增長與經濟增長基本同步，並讓進出口保穩提質，國際收支基本平衡。

另外將提升積極的財政政策效能，今年赤字率擬按2.8％左右安排、比去年有所下調；糧食產量要保持在6.5萬公噸以上，同時生態環境品質持續改善，主要污染物排放量繼續下降，能耗強度目標在「十四五」規劃期內統籌考核，並留有適當彈性。