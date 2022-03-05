今天迎接驚蟄節氣，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享驚蟄4項習俗，這天可以打小人，遠離霉運，還可以祭白虎，增旺人際運，另外還有擊鼓、吃梨的習俗，祈求這年能遠離災害，凡事順遂。

▍1.驚蟄打小人

驚蟄的春雷會喚醒各種蟲蟻，古時候，人們就會在驚蟄時節手持艾草、熏香來驅趕各種蟲蟻和霉味，久而久之，演變成了驅趕霉運的習俗。驚蟄前先做好紙紮的娃娃，驚蟄這天拍打這個紙人，寓意將身邊心術不正的人都趕走，新的一年事事如意，不再被霉運糾纏。

▍2.驚蟄祭白虎

白虎是掌管口舌是非的神，傳言白虎每年會在驚蟄這天出來覓食，開口傷人，遇到會讓你這一年都不順，說話時總是夾槍帶棒，阻礙前程發展。因此，驚蟄這天可繪製一條黃色黑斑紋的紙老虎，並且祭拜它，讓它不再出口傷人，以提升自己的人際運。

▍3.驚蟄擊鼓

「響雷」是驚蟄節氣的重要特徵，民俗認為驚蟄這天之所以會響雷，就是因為雷神在天上擊鼓。所以在驚蟄時，人們也會在民間擊鼓，雷神在天上敲響天庭之鼓，百姓在民間擊響人間之鼓，順應天時，以助神威。

▍4.驚蟄吃梨

在驚蟄時節，民間有吃梨的習俗，「梨」與「離」諧音，驚蟄吃梨可以遠離災害，風調雨順，五穀豐登。另外，驚蟄後天氣回暖，氣候乾燥，而梨性寒味甘，有潤肺止咳、滋陰清熱的功效，這時候吃梨也能滋養身體。

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