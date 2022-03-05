國內上周腹瀉門急診突破11萬人，且近一個月發生83起腹瀉群聚通報，高達94%都是諾羅病毒。兒童急診科主任謝宗學表示，諾羅病毒的傳染途徑是糞口感染，剛好和新冠肺炎的防疫措施閃過，幾乎是一人得病、全家都中，呼籲只有勤洗手才能避免傳播。

國內最近諾羅病毒爆發，據衛福部疾管署監測資料，國內上周（2/20至2/26）腹瀉急診就診人數累計11萬0783人次，近4周已有83起腹瀉群聚通報，以餐飲旅宿業及校園通報案件為多，且94%都是諾羅病毒。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書表示，228連假後兒童急診病毒型腸胃炎的病人大幅上升，佔了一半以上，幾乎都發生家庭群聚，一人染病全家中獎，少有例外，當中以諾羅病毒為大宗，因為諾羅是不分年齡層通殺，只需要極少的病毒量即可能染病出現症狀，更容易發生群聚感染。

謝宗學表示，諾羅病毒腸胃炎的症狀是連續嘔吐，並伴隨腹痛、發燒、或腹瀉，沒有特效藥，成人病程約2至3天，兒童約3到7天，兒童較嚴重的併發症是脫水、電解質不平衡、低血糖，罕見嚴重併發症是腦炎相關如連續、多次、極短時間的癲癇發作，有時需要住加護病房治療，而且即使症狀緩解，病人仍有約2天的傳播能力，傳播速率極強。

如何預防諾羅病毒，謝宗學表示，乾洗手、酒精對諾羅病毒無效，傳染途徑是糞口，剛好閃過新冠戴口罩、酒精消毒的防疫措施，唯有仔細清洗手部和用餐具飲食，並用漂白水消毒環境，才能有效防範。