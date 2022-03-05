盧金足／台中報導

台中市一名80歲呂姓老婦因迷途路中啜泣，向警方表示，她從中清路徒步走來南屯區，員警對她走了近10公里遠覺不可思議，因為她手中的滷味還有溫度，經安撫情緒，老婦回想起自己姓名和生日，發現婦人住家僅在500公尺不遠處，並協助載送回家，一到家門口，看到熟悉環境婦人破涕為笑。

台中市警察局第四分局南屯派出所警員賴楷棟、蔡東昇執行夜間巡邏勤務，接獲報案於南屯區黎明路一段有一名婦人疑似迷失，亟需員警協助。

員警馳赴現場了解案況，老婦一見到警察，瞬間淚崩，抽噎啜泣的表示家住中清路，第一次迷路心裡害怕頻頻拭淚。

員警聽到老婦從中清路徒步走來南屯區，近10公里遠的路程感到不可思議，但看見老婦穿著輕鬆，手中緊握的滷味仍有溫度，研判應該是住在附近的住戶，再三安撫老婦情緒，婦人慢慢回想起自己的姓名和生日。

員警根據婦人提供的資料檢視，除迅速確認呂婦身分外，發現住家僅在500公尺不遠處，並協助載送回家，婦人一到家門口，看到熟悉環境破涕為笑，開心地向員警道別。

家屬看到警察陪同婦人返家大吃一驚，表示婦人外出買晚餐，不知何故迷失方向忘了回家的路，安慰地直說，人回來就好，感謝員警熱心為民服務的精神。

所長江松泳表示，家中如有高齡長者要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，隨身衣物也可以繡上住家地址、聯絡方式

，或佩帶愛心手環、項鍊等，俾利走失時可盡速聯繫家屬。