高雄市1名呂姓男子，2日凌晨駕BMW高速在前鎮區光華三路轉彎時，被巡邏警網發現可疑攔查，呂男開門時，警方嗅到毒品味，眼尖發現副駕駛座有毒咖啡包，經盤查後，共查獲235包毒咖啡包、6萬元現金及電子磅秤，雖呂男狡辯毒咖啡全都自己要喝，但警方懷疑他販毒，訊後依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方指出，一心路派出所巡佐張志聖、警員黃品翰3月2日凌晨近4時許執行巡邏勤務，見24歲的呂姓男子駕駛BMW行經前鎮區光華三路高速轉彎，警方直覺可疑，在後尾追150公尺將呂男攔下。

呂男開車門受檢時，警方先聞到一股疑似毒品的味道，又眼尖發現放在副駕駛座上的帶中有一堆印有服飾品牌「AAPE」的咖啡包，懷疑是毒咖啡包，當場施以盤查，另在後車廂查獲一些咖啡包。

警方在現場清點，呂男共持有235包毒咖啡包以及6萬元現金和電子磅秤，呂男供稱毒咖啡包是自己要吸食，但警方懷疑現金是販毒贓款，呂男疑幫人跑腿運毒或販毒，訊後先依毒品危害防制條例罪送辦，並持續向上溯源追查毒品來源。

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