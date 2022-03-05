連千毅直播愛將、又有「全台最性感日文老師」稱號的JKF女郎長瀨昆妮身材火辣、五官精緻，是不少粉絲心中的女神，她也常在IG分享美照，不吝秀出凹凸有致曲線。近日她分享自己穿著細肩帶低胸裝的辣照，可見少於1公分的細肩帶在她胸前交叉，幾乎撐不住她呼之欲出的上圍，再加上低胸深V設計，令她豐滿雙峰幾乎都要走光。

長瀨昆妮因在連千毅直播旁露面一夕爆紅，火辣完美的外表為她在IG引來21萬粉絲，先前她認開始在網上賣二手衣，由於每回上鏡頭都得換上各式性感服裝，因工作需求需要給觀眾新鮮感，但長期下來累積太多衣服，也引發困擾，決定用這方式出清給粉絲福利。

長瀨昆妮曬出辣照。（圖／翻攝自hou_queenie IG）

長瀨昆妮更透露，起初是有粉絲發問想買她穿過的衣物，她才決定以1000元到2000元台幣不等的價格販售，給足粉絲福利，她也強調販賣二手衣對日本藝人或網紅是很常見的事，而目前賣最好的是黑絲襪，接著才是小褲褲及性感禮服。

昨長瀨昆妮又秀出美照，可見她一襲綠色花紋平肩禮服上身，大露北半球，中空深V設計讓事業線從南到北一覽無遺，而她上半身的衣物僅用兩條極細綠色肩帶在脖子間交叉支撐，視覺效果震撼，她寫下：「鎖骨放了好可愛的金虎爺，下次放什麼好呢？」，大秀鎖骨性感，引來網友回：「放招財貓」、「好美的鎖骨放什麼都好看」、「這套好」、「你穿這件禮服真很適合你」。