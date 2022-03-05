大陸國務院總理李克強5日上午公布2022年政府工作報告，針對穩就業、保民生提出多項措施。李克強表示，要推動降低企業生產經營成本，包括小規模納稅人階段性免徵增值稅，並要求金融機構降低實際貸款利率、減少收費，讓融資成本下降。

新華社報導，李克強5日上午在北京出席13屆全國人大五次會議開幕式，並公布政府工作報告。他說，對小規模納稅人階段性免徵增值稅；對小微企業年應納稅所得額人民幣（下同）100萬元至300萬元部分，再減半徵收企業所得稅。

推動金融機構降低實際貸款利率、減少收費，讓廣大市場主體切身感受到融資便利度提升、綜合融資成本下降。

報告提出，推動降低企業生產經營成本。清理轉供電環節不合理加價，支持地方對特殊困難行業用電實行階段性優惠政策。引導大型平台企業降低收費，減輕中小商戶負擔。進一步清理規範行業協會商會、仲介機構等收費。要開展涉企違規收費專項整治行動，建立協同治理和聯合懲戒機制，堅決查處亂收費、亂罰款、亂攤派。要加大拖欠中小企業帳款清理力度，規範商業承兌匯票使用，機關、事業單位和國有企業要帶頭清欠。餐飲、住宿、零售、旅遊、客運等行業就業容量大、受疫情影響重，各項幫扶政策都要予以傾斜，支援這些行業企業挺得住、過難關。