北大西洋公約組織（NATO）拒絕在烏克蘭劃設禁航區，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此痛批北約「軟弱」。

北大西洋公約組織（NATO）昨（4）日拒絕烏克蘭要求劃設禁航區的要求，對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）痛批北約「軟弱」，等於為俄軍進一步轟炸烏克蘭「亮綠燈」。

英國《衛報》（The Guardian）報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨日警告，在烏克蘭劃設禁航區，可能會讓歐洲與擁有核武的俄羅斯全面開戰，他說執行禁航區的唯一方式就是北約派出戰機進入烏克蘭領空，並且擊落俄羅斯戰機。

針對北約拒絕劃設禁航區，澤倫斯基當地時間5日凌晨發表演說，痛批北約軟弱。他情緒激動表示：「從今天開始死去的人，也將因你們而死，因為你們的軟弱，因為你們缺乏團結。」

澤倫斯基批評，設禁航區會引發全面戰爭只是北約創造的說詞，「這是對軟弱、內心缺乏安全感的自我催眠，儘管他們擁有的武器比我們強很多倍。」