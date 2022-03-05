大陸國務院總理李克強5日上午公布2022年政府工作報告，李克強表示，要繼續推出減稅降費政策以支持企業，預計全年退稅減稅約人民幣（下同）2.5兆元，其中留抵退稅約1.5兆元，退稅資金全部直達企業。

新華社報導，李克強表示，為提升積極的財政政策效能。2022年赤字率擬按2.8％左右安排、比去年有所下調，有利於增強財政可持續性。預計2022年財政支出規模比去年擴大2兆元以上，新增財政支出主要用於落實助企紓困、穩就業保民生政策，促進消費、擴大需求。

他並稱，2022年實施新的組合式稅費支援政策。堅持階段性措施和制度性安排相結合，減稅與退稅並舉。

一方面，延續實施扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅降費政策，並提高減免幅度、擴大適用範圍。另一方面，綜合考慮為企業提供現金流支援、促進消費投資、大力改進增值稅留抵退稅制度，2022年對留抵稅額實行大規模退稅。優先安排小微企業，對小微企業的存量留抵稅額於6月底前一次性全部退還，增量留抵稅額足額退還。重點支持製造業，全面解決製造業、科研和技術服務、生態環保、電力燃氣、交通運輸等行業留抵退稅問題。

他說，預計全年退稅減稅約2.5兆元，其中留抵退稅約1.5兆元，退稅資金全部直達企業。