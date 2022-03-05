大陸國務院總理李克強5日上午公布2022年政府工作報告，他說，2022年積極的財政政策要提升效能，要用好政府投資資金，帶動擴大有效投資。2022年擬安排地方政府專項債券人民幣（下同）3.65兆元。

新華社報導，李克強5日上午在北京出席13屆全國人大五次會議開幕式，並公布政府工作報告。李克強說，要保持宏觀政策連續性，增強有效性，積極的財政政策要提升效能，更加注重精准、可持續；穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕；政策發力適當靠前，及時動用儲備政策工具，確保經濟平穩運行。

在擴大財政政策方面，他說，2022年安排中央本級支出增長3.9％，中央對地方轉移支付增加約1.5兆元、規模近9.8兆元，增長18％、為多年來最大增幅。

李克強說，要用好政府投資資金，帶動擴大有效投資。2022年擬安排地方政府專項債券3.65兆元。強化績效導向，堅持「資金跟著專案走」，合理擴大使用範圍，支援在建項目後續融資，開工一批具備條件的重大工程、新型基礎設施、老舊公用設施改造等建設項目。民間投資在投資中占大頭，要發揮重大專案牽引和政府投資撬動作用，完善相關支持政策，充分調動民間投資積極性。