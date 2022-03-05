台灣馬自達總經理人事異動，原總經理三浦忠將自4月1日起卸任，由現任台灣馬自達副總經理劉建良接任，劉建良為台灣馬自達成立以來首任台籍總經理。

三浦忠自2019年起接任台灣馬自達總經理，在任期間以過去於各地市場掌管銷售、產品、行銷與策略規劃等重要領域之經驗，協助MAZDA在台灣穩定成長。三浦忠任內成功導入全新世代MAZDA3以及MAZDA CX-30，適逢MAZDA之一百週年，展開「FEEL ALIVE 活出嚮往真我」的長期品牌溝通訴求。三浦忠任期屆滿後將調任MAZDA泰國分公司擔任總裁。

4月1日起接任總經理的劉建良自2011年（品爵汽車代理時期）開始為馬自達效力，並於2014年台灣馬自達成立後，擔任銷售、行銷以及售後服務等要職，台灣馬自達未來將借重劉建良全方位的完整經驗，領導品牌的價值經營發展，以強化MAZDA與顧客之間的情感連結為目標，持續深耕台灣市場。