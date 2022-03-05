元宇宙話題繼續燃燒的時候，NFT也開始走入民眾的生活，自去年起即為各大知名企業服務並發行NFT的「Qubic」，透過Qubic Creator NFT一站式服務，即能讓品牌輕鬆擁有專屬的NFT平台，而此次就攜手台灣第一家連鎖速食業者頂呱呱發行炸雞宇宙樂園NFT，啟動「圈粉計畫2.0」，讓國民美食也能走進元宇宙。

頂呱呱此次就搶搭熱潮以「台灣第一家連鎖速食業」正式進入元宇宙，透過Qubic Creator打造的專屬NFT官網，發行首波NFT，限量250個以盲盒形式販售，以盲盒NFT的巧思與蒐集享優惠的設計，大大增加趣味性與互動性，首波將於3月8日中午12點開盲盒，共推出7款分別有美麥、沐曉、貝爾、莎士比亞、美樂蒂、川哥、肯尼等翻玩角色，4月8日前同時擁有7款NFT者，即有機會獲得限量3名的頂呱呱終身黑卡，可享有終身8折優惠。