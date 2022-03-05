國民黨副主席連勝文上午到台北市黨部投票。（趙婉淳攝）

國民黨中常委選舉今天投票，傳出此次黨主席朱立倫有推薦候選人名單，引發黨內質疑黨務不中立，國民黨副主席連勝文上午到台北市黨部投完票後表示，不知道朱立倫有無名單，但他自己有要投票的名單，而朱立倫並沒有給他任何名單，事實上，現今絕大部分黨代表自主性高，即便名單交下去，也不見得有用。

此次中常委選舉遭質疑選風敗壞，換票、買票、送禮等傳聞不斷，甚至傳出有所謂黨主席的推薦候選人名單。對此，連勝文表示，國民黨中常委選舉從2005年選舉制度改變後，就產生很多問題，也累積10幾年各種弊病，黨裡面也有很多不同改革計畫在討論。

連勝文認為，這種情況終究會改變，因為絕大多數、九成以上的國民黨員或關心國民黨的民眾，都希望選舉制度有所改變，矯正過往的錯誤，這是一定要做的。

媒體詢問，傳出朱立倫有推薦名單，裏頭羅列一級主管，遭質疑小圈子決策引發黨內反彈，連勝文說，他是沒有看到這份名單，也沒有人跟他講過這份名單，講真的，現在各種各式換票、推薦名單，其實沒有什麼用，如今黨代表絕大多數換了非常年輕的一輩上來，大家都很有自主性，拜託推薦一下，大家也許會考慮一下，但不會完全照單全收。

考紀會日前接獲檢舉有送禮情事，若屬實，候選人選舉資格將遭取消，被問到最新調查進度，連勝文說，他早在2個月前就在內部會議提出這樣的想法，朱立倫也嚴肅看待此狀況，不管是傳聞或真實，黨內同仁戰戰兢兢處理此事，因為不能只有口說為憑、沒有證據下做處理，需合乎黨的規定，這需要花時間。