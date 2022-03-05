一名男網友近日與女友吵架分手，在悲痛欲絕的狀況下，竟賭氣將自己所有財產628萬元全壓在期貸上，最後輸到快脫褲子，帳戶裡僅剩1萬元現金，與一棟自住的房子和機車，如今只好去找工作賺錢，引起網友熱議，不少人建議，如果很會投資操作的話，可以拿房子去貸款獲得本金翻身。

一名35歲的男網友近日在《匿名公社》發文表示，他和女友大吵一架後，兩人鬧到分手，而他面對這樣的結果，在毫無理智的狀況下，將身上所有積蓄共628萬元，全都亂壓在期貸上面，最後全部輸光，戶頭裡僅存1萬元。

男網友指出，他在大學畢業以後，都是靠著交易維生，沒想到一時的賭氣，竟讓他輸超慘，而他現在只剩下一棟自己住的房子、一台機車與1萬多元的現金。

男網友也說，先前用來投資的本金，是在大學辦活動的時後賺的，一直以來他都沒有真正上班過，而他在求學階段時，除了投資課程有認真聽外，其他時間都在混水摸魚，現在上網看求職網站，發現自己似乎只剩下作業員這個選擇了。

男網友坦言，由於他從來沒有上過班，所以心裡其實很害怕，但面對自己衝動投資失利，也覺得不能就此一蹶不振，應要鼓起勇氣重頭開始，只要能讓他存到本金，他就不怕吃苦，也願意上夜班。

貼文引起網友討論，不少人看完原PO的狀況後，認為如果他很會操作的話，大可將房子拿去貸款獲得本金。「房子拿去貸款，重頭再來」、「我懂！小弟也曾靠30萬一年翻到400萬，一個鬧分手直接心態炸裂，就送頭去了」、「既然很會操作不用上班，房子拿去轉增貸不就又有本金了」。