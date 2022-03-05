以直言敢行聞名的前韓國京畿道知事李在明，在2017年以不到2成得票率輸掉共同民主黨（簡稱民主黨）總統候選人黨內初選後，5年內成為總統熱門人選，代表執政黨爭取下一個5年任期。

李在明的生平背景在進步派政治人物中並不罕見，平民出身、曾擔任人權律師、參加社會運動，之後踏入政界，但他直言強悍的作風與雷厲風行的執行力，讓他在進步派一眾政治人物中獨樹一格。

1964年生於慶尚北道安東郡的李在明在7個兄弟姐妹中排行第5，貧寒家境讓他在小學畢業後就到工業園區打黑工，但左手手腕在工作時不慎夾傷扭曲，被評為6級殘疾，手臂至今都因舊傷無法伸直。

雖然沒錢唸中學，李在明仍在苦讀下通過同等學力考試，之後考上韓國中央大學法律系。他在自己的著作中提到，大學時因了解到光州民主化運動的真相，讓他決定投入社會運動，走上人權律師之路。

而在韓國實施選舉公營制度後，參選不再需要負擔龐大支出，深感社會運動局限的李在明決定投入政界，三度參選京畿道城南市市長，終於在2010年當選，並在2014年成功連任。

李在明的家庭背景讓他格外注重福利政策，他在城南市長任內解決城南市近7000億韓元（約新台幣163億元）的財政負債後，大力推行青年基本收入、生育獎金、免費學生午餐及教育補助等福利制度；而這些福利制度也在他2018年當選京畿道知事後得以進一步擴大施行。

雖然沒有中央政府施政經驗，但李在明對自己過去在地方的施政結果相當有信心，在這次選戰中多次強調他過去的政見兌現率達96%，主打「會做事、已做好準備的總統」，在疫情爆發後緊抓防疫、發放災難支援金等領先中央的決策行動力，也為他加了不少分。

不過，李在明「直言爽快」的另一面，卻是許多未解爭議，部分輿論認為李在明的崛起源於他善於利用社群媒體，發表過激言論及煽動民粹主義。他也曾被指控濫用職權，強制將胞兄送進精神病院，並在選戰中散播否認此事的虛假言論，但此案最後判處無罪，也讓李在明保住京畿道知事職位。

這件事的相關錄音檔在本次選戰後再次被挖出，其中還包括李在明辱罵大嫂的音檔，但李在明四兩撥千斤，表示僅是舊事重提；而對於城南市長時期轄下發生的土地開發弊案，李在明僅表示對下屬的不法行為難辭其咎，撇清與自身直接關係，同樣不了了之。

但這些過去在醜聞齊飛的本屆韓國大選都構不成太大影響，專家指出，兩大黨候選人的醜聞負面因素不相上下。部分輿論指出，讓李在明評價打折的，卻是他在招牌政見「人民基本所得」上搖擺不定的立場。

保守派媒體朝鮮日報指出，李在明在去年底支持度只有3成出頭時，曾表示若基本所得政策在他任內都無法得到國民認同，「不實施才是所謂的民主」；但在民調支持率上升至4成時卻改口稱，明年起將開始發放每年25萬韓元的基本所得，且不必增稅就能達成，說詞反覆。

共同民主黨原就因房價、青年就業等問題失去年輕族群信任，如何贏回選民信心，是李在明這次選戰最大難關；若成功當選，在選戰期間開出的大筆支票，是否真能如承諾，在不增加人民負擔下推行福利制度，也是一大問題。（編輯：陳惠珍）1110305