大陸國務院總理李克強5日上午公布2022年政府工作報告，李克強表示，2022年要促進數位經濟發展，推進5G規模化應用。同時要增強製造業核心競爭力，加強原材料、關鍵零部件等供給保障，維護產業鏈供應鏈安全穩定。
新華社報導，政府工作報告指出，2022年要促進數位經濟發展。加強數位中國建設整體布局。建設數位訊息基礎設施，推進5G規模化應用，促進產業數位化轉型，發展智慧城市、數位鄉村。
加快發展工業互聯網，培育壯大集成電路、人工智能等數位產業，提升關鍵軟硬體技術創新和供給能力。完善數位經濟治理，釋放數據要素潛力，更好賦能經濟發展、豐富人民生活。
李克強並稱，增強製造業核心競爭力。促進工業經濟平穩運行，加強原材料、關鍵零部件等供給保障，實施龍頭企業保鏈穩鏈工程，維護產業鏈供應鏈安全穩定。促進傳統產業升級，加快發展先進製造業集群，實施國家戰略性新興產業集群工程。著力培育「專精特新」企業，在資金、人才、孵化平台搭建等方面給予大力支持。推進品質強國建設，推動產業向中高端邁進。
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