台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）2021年11月到任，來台不到半年感受台灣濃濃人情味，今年春節親手寫卡片給150名員工，被稱暖男總裁。去年隨著疫情起伏讓車市買氣跟著波動，再加上晶片供應短缺等嚴苛挑戰，台灣奧迪則在安薩瑞的帶領下，於2022年一開始即寫下亮眼成績，不僅元月銷售創下品牌在台營運新高，純電車系Audi e-tron、e-tron GT與Audi RS高性能車系表現亮眼，持續帶動整體銷售成長。

安薩瑞到任後首次接受媒體訪問，他表示，台灣福斯集團旗下包括Audi、VW、SKODA、福斯商旅等4個品牌，各自擁有針對不同客群提供多元完整服務的市場優勢，例如VW的R-Line系列銷售一直很成功；SKODA也有許多接地氣的跨界合作與消費者互動；福斯商旅除了車隊銷售穩定外，近年正夯的VanLife趨勢更凸顯VW露營車產品的特色。

安薩瑞表示，在電動車大趨勢下，目前福斯集團在台以Audi扮演領頭羊角色，自2020年底推出e-tron全能電旅，帶頭供應電動車以及相關服務，接著2021年推出e-tron GT純電轎跑，兩大車系均獲消費者青睞，以今年1月銷售表現來看，佔整月車型銷量比17%，成績亮眼；至於VW、SKODA、福斯商旅等品牌也都會與各自的品牌總部協調電動車的上市計畫，福斯集團推動電動車的方向是持續不變的。

安薩瑞出生於德國，父母於70-80年代自印度移民到德國發展，學生時期的安薩瑞在歐洲很多地方唸過書，因此學會了4種語言。職涯初期曾在美國上班，待過HUGO BOSS、P&G等公司，2004年加入AUDI AG德國總部銷售管控部門正式進入汽車行業，2006年轉任銷售部，擔任印度區銷售經理，領導印度當地全國銷售公司及相關生產線單位，並於印度市場成立分公司，當時他才28歲。

後來安薩瑞轉往Aston Martin品牌，在豪華汽車領域工作近3年後，再於2011年加入Audi印度團隊，並擔任經銷商發展主要負責人，隨後持續在AUDI AG德國總部於售後服務部門工作約4年時間，2017年擔任Audi印度總裁，去年11月接任台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁職務。

安薩瑞過去在印度服務時，主要任務除代表Audi總部在印度設立分公司外，2017年擔任Audi印度總裁時，目標是提高汽油車款銷售比例，他透過消費者溝通、提供資訊等各種方式，二年半後，成功讓汽油車銷售占比從10%成長到32%。來台的挑戰則是依照集團策略從燃油車轉換到電動車，他希望從碳中和、環境友善、充電便利性等等不同面向，讓消費者更加瞭解電動車，雖然這些都需要花時間，但現在正是最好的時機。

Audi總部去年宣布將自2026年起不再推出新款燃油車，並預定2033年起全面停售燃油車，安薩瑞說，這不但是品牌對於產品往電動化發展方向的宣示，同時也是對於環境保護的承諾，現階段將致力於電動車環境友善的發展。

台灣奧迪在2020年底引進全能電旅e-tron，同時提出Audi純電生活圈概念，不僅提供包括Noodoe、EV OASIS與EVALUE等多家充電服務夥伴予車主選擇，並採取開放充電設備予其他品牌電動車主使用的策略。去年底再推出Audi純電生活圈2.0，目前已有8座Audi極速充電站啟用外，持續攜手在地充電營運夥伴，串聯展間據點、都會購物商場、目的地飯店網絡等充電據點，並擴增全新的隨行智能服務「電旅筆記」，其中智慧旅程規劃功能是透過車主間社群數據分享，進而能提供e-tron車系車主最即時的旅途規劃建議。

目前各品牌多採取未開放其他品牌電動車主使用的方式，而Audi在一開始即選擇採取開放和多元的策略，走在市場前，但競爭者也跟得很快，相關的服務供應商也快速增加中。安薩瑞表示，一定要從消費者的角度思考，除了持續與合作夥伴增建充電設施，減少客戶的里程焦慮，接下來要解決不同合作夥伴串接的問題，讓客戶可以在同個app使用不同充電設施與服務。

來台不到半年，安薩瑞即感受到台灣濃厚的人情味，他記得有次去家樂福購物，結帳店員發現他還不是會員，於是建議先不要結帳，下載app完成申辦後即可立刻享受會員折扣，但後方排了一長串等著結帳的人，於是他在旁花了點時間下載app並申請會員，還好前後不到15分鐘就完成，整個過程感受到周邊的人都想幫忙他。安薩瑞笑說，如果這在其他地方，店員只會認為是消費者自己的事。

還有一次是帶家人去台南玩，兩個兒子還沒有拿到學生證，因此買門票時，售票員認為沒有證件而收了全票的費用，但是入口的收票員卻覺得小孩該用半票，於是主動協助溝通，不但換成半票，還退錢給他，雖然門票價格不高，但讓他覺得相當有人情味。

今年春節前，安薩瑞還特別手寫卡片給集團在台所有員工，許多員工在收到時備感溫馨，甚至還分享在社群媒體。安薩瑞說，過去不管在哪個單位，都會在耶誕、新年的時候寫卡片給同事，一方面表達感謝，也表達對來年的祝福。台灣福斯集團一百五十多名員工，是安薩瑞寫過最多卡片的一次，他笑說這次因為不認識員工，只能寫下簡單的問候與祝福，明年就能寫下更多對同事的感謝話語。