中國財政部今天公布《關於2021年中央和地方預算執行情況與2022年中央和地方預算草案的報告》，其中備受外界關注的國防預算，中國今年國防支出1兆4504.5億元（人民幣，下同），增長7.1％。

報告稱，2022年中央一般公共預算支出分中央本級支出、對地方轉移支付、中央預備費反映。

中央本級支出35570億元，增長3.9％。落實過緊日子要求，扣除中央國防武警支出、國債發行付息支出、儲備支出後，中央部門支出下降2.1％。

在連續多年嚴控中央部門支出基礎上，繼續壓減非剛性非重點項目支出。同時，全力保障部門履職需要，教育、科技不納入壓減範圍。

中央本級主要支出項目具體情況是：一般公共服務支出1507.82億元，下降1.9％；外交支出502.66億元，增長2.4％；國防支出14504.5億元，增長7.1％；公共安全支出1949.93億元，增長4.7％；教育支出1525.78億元，與上年持平（加上地方支出後，全國教育支出增長10.6％）；科學技術支出3187.27億元，與上年持平（加上地方支出後，全國科學技術支出增長7.2％）；糧油物資儲備支出1136.47億元，增長2.3％；債務付息支出6382億元，增長8.8％。