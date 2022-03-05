ICYMI...James Harden is a PHILADELPHIA 76ER! pic.twitter.com/w32HacIxur — Philadelphia 76ers (@sixers) March 5, 2022

七六人「恩哈連線」到現在繼續保持不敗之身！恩比德、哈登兩大球星5日突破各自犯規危機，末節幫助七六人逆轉上半場一度落後21分的頹勢，終場125比119逆襲騎士，摘下5連勝，目前39勝23敗續居東區第2，騎士則吞3連敗，排名仍居東區第6。

騎士開賽發動凶猛三分攻勢，轟到七六人反應不及，加上哈登很快就遭遇犯規麻煩，讓騎士一度擴大領先到21分之多，幸好靠著恩比德的強勢內線進攻，七六人在打完上半場，追到63比71，哈登半場只拿8分、4助攻，表現確實失常。

來到下半場，七六人雖換恩比德很早吞下第4犯，卻靠哈登、尼恩、馬克塞等人火力追上，甚至打到第3節尾聲取得超前，打到最後1分06秒，七六人仍以120比116領先，哈登隨即在最後42.2秒拋進穩住勝局的兩分球，騎士大勢已去。

七六人以馬克塞攻下本季新高33分的進攻表現最佳，哈登25分、11助攻，恩比德22分、9籃板及5助攻，尼恩17分，托必亞斯哈里斯15分；騎士4人得分破20，加蘭26分、19助攻，歐科洛22分，歐斯曼與賈瑞特艾倫各有20分，洛夫11分、10籃板。