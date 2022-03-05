許多女性一天只吃一餐，卻仍面臨熱量「爆卡」的問題，根本的原因為何？簡鈺樺營養師說明，不少女性下午在甜點店吃下午茶、晚餐只吃少量蔬菜，容易忽略體脂偏高、營養素攝取不足等問題。

簡鈺樺營養師指出，蛋糕、含糖飲料等高糖飲食，熱量密度相當高，營養價值卻相對匱乏。有些民眾認為：一份便當500卡，不如喝300卡珍奶反而會變瘦？事實上，便當中的蔬菜與蛋白質，可轉化為人體可吸收的營養素，但精緻糖類大多只能轉化為脂肪堆積，長此以往當然會造成體脂升高。

(圖/潮健康提供)

●哪些甜點是熱量地雷？ 這美食一份竟700卡

哪些是屬於看似健康，實際上熱量過高的地雷食物？簡鈺樺營養師指出，很多人以為貝果中夾蔬菜、蛋相對健康，但貝果的麵體結構紮實，一份熱量可高達500-600卡。另外，肉桂捲上多會淋楓糖與巧克力醬，一份熱量更是直逼700大卡，不可以為名稱中有「肉桂」就屬於健康食物。

「其實像肉桂捲、磅蛋糕、水果塔、千層蛋糕，本身的澱粉結構非常紮實，或者外層含有高熱量的酥皮，一份熱量往往相當驚人，我會建議如果真的要吃，1-2星期吃一次就好！」

簡鈺樺營養師建議，民眾攝取甜點時應注意「代換」，當天吃甜點就不要在同一天攝取麻辣鍋、燒烤等高熱量食物。此外，避免在正餐後或宵夜時段食用甜點，經常性的行為容易導致增加體脂肪、甚至是內臟脂肪堆積的問題。

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●戒不掉甜食？ 營養師教4招：降低熱量攝取

簡鈺樺營養師表示，許多研究證實慢性病與肥胖有密切關聯。肥胖不只影響外觀，更會影響身體的荷爾蒙代謝。隨著年齡漸增，長期處於「亞健康」的泡芙人或螞蟻人，更可能罹患糖尿病等慢性疾病。如果本身體脂肪過高，可適當調整飲食與生活習慣，營養師建議採取4種作法：

1.在運動後食用甜點。若真的想吃甜食在運動後執行，碳水化合物可以作為肌肉修復的材料，相對為較佳時間點，但正確還是以原型食物的碳水化合物較佳。

2.選擇結構蓬鬆的甜點。天使蛋糕、戚風蛋糕、杯子蛋糕與蜂蜜蛋糕等結構蓬鬆的甜點，熱量相對較低，但一樣需要考量到食用的份量不宜過多。可優先選擇，但撒糖霜、醬料的甜點應避免。

3.與親友一同分食。和親友享用下午茶時，建議2-3人分食1塊蛋糕即可，一起分享甜點的熱量。

4.先喝茶飲或咖啡抑制食慾。享用下午茶時，可先適量飲用茶飲與咖啡抑制食慾，或喝水增加飽足感，以免攝取過量的糖份與澱粉。