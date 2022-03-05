總統蔡英文3日頒授美國前國務卿蓬佩奧「特種大綬景星勳章」，表彰其對台灣的支持。蓬佩奧在遠景基金會公開演講中，呼籲美國應對「中華民國台灣」外交承認，引發關注。港媒指出，這場記者會由1小時縮短為40分鐘，且全程由遠景基金會執行長賴怡忠代為提問，媒體希望現場提問遭婉拒，不尋常的表現也讓此行動機引外界揣測。

香港媒體《中評社》今日（5）評論表示，蓬派奧此次訪台因正值俄烏戰爭，美國拜登政府深怕蓬佩奧與蔡英文相互唱和，引爆兩岸緊張情勢、不符美國當前利益，特別搶先派了官方特使團來台定調台美關係。然蓬佩奧演講建議美國予以「中華民國台灣」外交承認，仍觸碰到拜登政府底線。

評論直言，據了解蓬佩奧的說法讓民進黨內部相當振奮，雖蓬佩奧僅是前國務卿身分，此言也無法對拜登政府形成任何實質承諾，但民進黨卻能在選舉時大舉美國挺台旗幟，鞏固綠營傳統支持者。

評論特別指出，蓬佩奧訪台記者會由原定的1小時縮短至約40分鐘，且全程都是由賴怡忠代為提問，媒體問題都已被篩選過，媒體們希望現場提問遭到婉拒，這點違背常理。評論推測，蓬佩奧可能擔心現場媒體問到敏感問題，會模糊此行焦點，可見蓬佩奧已將訪台效益盤算好，不願中途出現變化。