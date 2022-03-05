陶斯松為有機磷殺蟲劑的一種，長期被用來防治蟑螂、跳蚤和白蟻，但近年多項研究指出，恐會影響嬰幼兒、兒童發展等，繼衛福部預告修正「農藥殘留容許量標準」後，農委會、環保署先後公告陶斯松為農藥及環境用藥的禁用成份，如果違反農藥管理法最高可處7年以下有期徒刑、併科750萬元以下罰金，如果製造、加工或輸入禁用環境用藥，致人於死者，最高則可處10年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

衛福部食藥署在2月9日預告修正「農藥殘留容許量標準」，包括包葉菜、花椰菜、小麥、大豆等32項農產品都不得再殘留陶斯松；農委會則在3月3日預告「陶斯松為禁用農藥」草案；環保署在3月4日也預告「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」草案。

農委會在2019年起便陸續禁止陶斯松使用特定蔬果上，據統計，2020年陶斯松農藥使用302噸、2021年則使用278噸，農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，陶斯松為殺蟲劑的一種，可以使用在如鳳梨、香蕉等害蟲防治，但國外研究指出，陶斯松為高風險農藥，會對兒童發展造成注意力不集中、發育障礙等影響，基於保護農民及消費者因此近日預告禁用含陶斯松成份的農藥。

鄒慧娟說，農民若要防治蟲害應從源頭管理，也可進行如果樹套袋、蟲害監測等，並可使用如誘蟲燈、生物農藥、免登資材防治，必要時也有其他可替代的農藥可防治。

鄒慧娟指出，依預告草案，「陶斯松」從今年4月15日起禁止輸入及製造，2024年起禁止加工及分裝，並自2026起禁止輸出、販賣及使用，若違反可依農藥管理法處罰。

環保署毒物及化學物質局副局長陳淑玲說，國際許多研究報告也關注到陶斯松的使用，目前為預告階段、如果公告後環保署就不會再發放陶斯松環境用藥的許可證，依目前許可證加計展延時間最後可至2023年12月31日為止，之前已上架的可以繼續販賣，但一般陶斯松環境用藥有效期限為2年，因此2025年12月31日架上便不會有陶斯松環境用藥。

據環保署統計，目前陶斯松環境用藥許可證中共發出81張，其中有6張為原體許可證、33張特殊環境用藥、一般環境用藥則為42張，陳淑玲指出，陶斯松被用來防治如蚊子、蟑螂、白蟻、跳蚤等害蟲，經環保署盤點替代用品有1300多張種可以用來替代使用。

陳淑玲指出，如果業者製造輸入禁用成份可處30萬元至150萬罰鍰，若因使用禁用成份致人於死或重傷或疾病，則可處10年以下有期徒刑併科罰金300萬元以下罰金。