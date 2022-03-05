廣設大學之後，造成大學生滿街跑與高學歷貶值等社會現象。對此，教團展開民調，不僅超過6成大學生認為讀大學是「高投資、低報酬」，甚至近8成大學學子反映大學畢業就業低薪問題嚴重，更有過半數大學生不看好個人經濟條件能超越父母，甚至認為畢業即失業，或是找不到理想工作。諸多結果呈現學子對大學文憑的信心嚴重不足。

黃昆輝教授教育基金會今(5)日舉行記者會，公布「大學生經濟生活調查」結果。

主辦單位表示，本次調查時間為2022年1月1日至2月6日。調查方法使用黃昆輝教授育基金會委託研發之網路問卷調查，調查題目共計16題，包括就業低薪、就大學投資報酬、大學收費合理性、個人理財常識、生活經濟價值觀等問題。調對象為前在全國各大學校院就讀的學生，完成填答者計598人，有效樣本計5398人。

調查結果指出，39％的受調查學生懷疑就讀大學的價值。這些學生填寫次數較高的理由是對未來茫然、找不到發展方向(65.6％)；大學教育品質不佳，學不到有用的知識(39.2％)；就科系前景不佳(3.6％)；就讀科系與志趣不合(37.5％)

至於就業方面，調查結果顯示，35.4％的受調查學生對大學畢業後的前途感到悲觀。這些學生填寫由為是：畢業後只能找到低薪的工作(54.5％)；畢業後找不到工作，畢業即失業(50.1％);台灣缺乏有利年輕人展的機會(37.1％) ；就讀科系出路不佳(36.7％)。

面對學費來源，調查結果提到，調查學生中有65％表示就大學的學費主要由家庭負擔；46.6％的學子在學期間的生活費由家庭全數負擔，79％受調查學生認為大學學費為家庭帶來沉重的經濟壓力。

而就所學成果部分，調查結果顯示，64.5％的大學生認為讀大學是「高投資低報酬」；78.8％受調查學生認為大學畢業生的就業低薪問題嚴重。對於自己未來經濟狀況是否會比母好，大學生呈現兩極看法，有49.1％表示有信心，47.6％表示沒有信心。

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝表示，在本次民調之中，值得關注的是78.8％受調查學生認為大學畢業生的就業低薪問題嚴重，這起問題存在已久，尤其在廣設大學之後，更趨嚴重，有賴政府關注並設法解決。