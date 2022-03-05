現年46歲的不老男神林志穎在年少時出道就風靡了全亞洲，當時年僅17歲的他被大家稱為「亞洲小旋風」，帥氣的臉蛋和陽光的笑容讓少女們為之瘋狂，他靠著電視劇《絕代雙驕》紅遍兩岸三地，隨後又與男神金城武一同出演《校園敢死隊》，兩人在劇中大展兄弟情，也讓大家大飽眼福。

林志穎在此劇中除了結識好兄弟外，也認識了他年少時的最愛林心如，當時的林心如還只是位新人演員，她對林志穎一見鍾情，他們二人因為《校園敢死隊》漸生情愫，後來也快速的發展成情侶，兩人愛得高調，成為當時圈內的金童玉女代表。

兩人因劇生情進而交往。(圖/翻攝自《校園敢死隊》)

交往期間林志穎還曾說過只要林心如願意，他便馬上娶她，不過愛得熱烈的兩人卻因為距離的關係感情漸淡，一個入伍當兵，一個遠赴中國拍戲，最終也迎來了分手的局面，而據當時媒體所報，林心如想與林志穎分手的原因，都是為了與她共演《還珠格格》的男星蘇有朋，當年林心如與蘇有朋的誹聞傳得人盡皆知，林心如更是在記者會上表示自己對蘇有朋的好感，此舉也引起林志穎的不滿，因此將分手信傳真到林心如的劇組，將分手消息鬧得全劇組都知道。

兩人在《康熙來了》中上演大和解。(圖/翻攝自康熙來了)

多年過去，林志穎近日在採訪中聊到林心如時也提到「林心如哪都好，就是異性緣好到離譜！」可見林心如的魅力不容小覷，而林心如面對過往與林志穎的分手風波也坦言「我承認那時我跟蘇有朋走得很近，分手也是難免的，只能怪年輕不懂事」，兩人過去也曾在《康熙來了》上演大和解，如今的他們也都各自有了家庭，希望他們都能過得幸福美滿。