地方禁核食抵觸中央法規 侯友宜：政府有責任做好把關 10:482022/03/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地方禁核食抵觸中央法規 侯友宜：政府有責任做好把關。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政院昨發函給全台16縣市，認為地方針對日本五縣食品訂定相關禁令牴觸中央法規函告無效。新北市未在列，新北市長侯友宜5日受訪表示，不管中央或地方都有責任做好上游源頭管理與下游標示標籤嚴格把關，守護國人健康才是最重要職責。 侯友宜表示，新北面對以前曾經發生過核災地區的食品要進到新北市，新北一定在上游與下游做好管理，尤其輻射產品嚴格檢驗 ，要不斷增加擴大檢驗量，落實嚴格把關。 全台大停電 侯友宜：政府有責任講清楚電力發展路徑 柯文哲捐10萬挺烏克蘭 侯友宜：齊心齊力守護中華民國 #中央法規 #侯友宜 #責任 #新北市 #嚴格把關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土地公聖誕參拜祈福 侯友宜喊要拚過台北市 11:222022/03/04 政治 許歷農上將104歲嵩壽 侯友宜回想40年前閱兵：祝福老爹生日快樂 19:542022/03/04 政治 2022年度三芝區地籍圖重測新段名出爐 11:372022/03/04 區域情報-新北 王美花曾稱缺電就請吃雞排 侯友宜：人民需要的是電 12:272022/03/04 政治 2024民調首度被賴清德超車 侯友宜避談藍白合這麼說 16:112022/03/03 政治 台北港區段徵收區土地標售開紅盤 15:362022/03/04 區域情報-新北 侯友宜重轟 不負責任政府 又搪塞人為疏失 04:102022/03/05 政治要聞 積極佈局6大產業區域，侯友宜爭取產業深根新北 10:402022/03/03 區域情報-新北 龍稱綠沒盡力找台北市長 陳時中回應 四兩撥千斤 04:102022/03/05 政治要聞 王美花自請處分 蘇貞昌：追究責任不會護短 14:032022/03/04 政治 全台大停電陳其邁要求償 侯友宜說話了 10:362022/03/05 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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