政院昨發函給全台16縣市，認為地方針對日本五縣食品訂定相關禁令牴觸中央法規函告無效。新北市未在列，新北市長侯友宜5日受訪表示，不管中央或地方都有責任做好上游源頭管理與下游標示標籤嚴格把關，守護國人健康才是最重要職責。

侯友宜表示，新北面對以前曾經發生過核災地區的食品要進到新北市，新北一定在上游與下游做好管理，尤其輻射產品嚴格檢驗 ，要不斷增加擴大檢驗量，落實嚴格把關。