俄軍侵略烏克蘭後 美國F35戰機部署立陶宛加強北約巡邏

儘管美國極力強調，不會介入俄烏戰爭，但先前ADSBExchange.com飛航追蹤網的訊息顯示，至少有1架F-35戰機從德國斯潘達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）起飛，在靠近烏克蘭的波蘭東南方上空執行任務。

據《航空家》（The Aviationist）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，分析指出，它可能用電子支援量測（Electronic Support Measure，ESM）感測器指著烏境或白俄羅斯境內的俄軍，或是如北約（NATO）其他許多戰機般，只是在進行武裝巡邏。

儘管F-35並不是第一次出現在飛航追蹤網上，但2月27日卻是它首度在俄軍侵略烏克蘭後，首度出現在東歐上空。接著隸屬美國空軍猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）第388戰鬥機聯隊的F-35A戰機2月28日再度飛越波蘭上空，以支援北約的集體防衛行動。而美國空軍第86空運聯隊（86th Airlift Wing）公開的照片顯示，有兩架F-35在空中加油。

Today, 📸's of a US F-35 refueling over 🇵🇱 as part of a NATO air policing mission were posted by the USAF. The F-35A in the photos is noticeably not equipped with the radar reflectors normally used near potentially hostile radars, meaning its in its stealthiest configuration. 1/4 pic.twitter.com/Iqtfbw2Go0 — IntelWalrus (@IntelWalrus) March 1, 2022

有趣的是，相關照片顯示，這些F-35並未安裝雷達截面增強器/雷達反射器，而通常在承平時期，機上都會有這些裝備。

F-35除了用雷達截面增強器來擴大實際的雷達截面，讓敵人無法收集有關「訊跡」的任何細節。而萬一爆發戰爭，盧芮柏透鏡（Luneburg lens）則是另一個選擇，當空襲削弱敵方感測器，防空飛彈和火砲系統，甚至敵機的性能時，F-35就不再需要靠隱形能力求生，而大可以進入全副武裝攻擊的「野獸」（Beast Mode），或是「炸彈卡車」（Bomb Truck）模式。

然而，在波蘭上空拍攝的照片顯示，F-35雖然還在備戰狀態，但卻是它在全隱形模式下，接近戰區領空。一旦有必要，它們就能接近，甚至進入戰區，以避免敵方雷達偵測。

事實上，雖然美國和北約並未直接介入俄烏戰爭，但基輔卻在不違反自身和國際協議的狀況下，動用了一切資源。而美國和北約空軍正和烏克蘭空軍舉行一連串戰術會談，取得北約藉由空中預警管制系統（AWACS），衛星和雷達系統在東側領空所獲取的一切情資數據。

另一方面，美國空軍也和烏克蘭交換由F-15、F-16，F-18和F35等30架戰機在北約東側巡邏時，透過感測器所搜集來的數據。而據說這些戰機靠裝備，深入窺視烏克蘭。不過，美國為了避免可能和俄羅斯升高衝突，因此並沒有飛越黑海上空。