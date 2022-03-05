納豆腦出血治療後的近況 侯友宜這麼說了 11:002022/03/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 納豆腦出血 舅舅侯友宜：穩定朝好的方向復健中。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人納豆因腦出血緊急開刀治療，傳出已經可下床行走。他的舅舅新北市長侯友宜今被問到納豆近況時表示，目前狀況穩定往好的方向復健中。 侯友宜說，謝謝大家關心納豆，希望他能夠堅持下去，好好把身體照顧好，期待有一天能夠回到人生舞台上面，謝謝大家給他支持。 林佳龍：民進黨24年來沒盡力為北市找到適合市長 柯文哲捐10萬挺烏克蘭 侯友宜：齊心齊力守護中華民國 #納豆 #侯友宜 #復健 #腦出血 #開刀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土地公聖誕參拜祈福 侯友宜喊要拚過台北市 11:222022/03/04 政治 「這藍營大咖」若不選新北 黃暐瀚：國民黨年底選局恐大地震 12:592022/03/04 政治 奧斯卡強片選角高度還原 格雷總裁正港「貝爾法斯特人」 16:522022/03/04 娛樂 品觀點｜侯友宜2022連任新北 等於沒有2024 16:112022/03/03 政治 王美花賭雞排不缺電 柯P舉手要領、侯友宜酸放冰箱應該壞了 16:002022/03/03 政治 環狀線北環段北機廠今開工動土 南北環狀線拚2029年完工 17:372022/03/03 生活 用鏡頭看台灣》雙北市長合體用鏟 環狀線北機廠動土 20:332022/03/03 生活 全台大停電陳其邁要求償 侯友宜說話了 10:362022/03/05 政治 龍稱綠沒盡力找台北市長 陳時中回應 四兩撥千斤 04:102022/03/05 政治要聞 全台大停電 侯友宜：政府有責任講清楚電力發展路徑 10:242022/03/03 政治 王美花曾稱缺電就請吃雞排 侯友宜：人民需要的是電 12:272022/03/04 政治 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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