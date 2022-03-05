藝人納豆因腦出血緊急開刀治療，傳出已經可下床行走。他的舅舅新北市長侯友宜今被問到納豆近況時表示，目前狀況穩定往好的方向復健中。

侯友宜說，謝謝大家關心納豆，希望他能夠堅持下去，好好把身體照顧好，期待有一天能夠回到人生舞台上面，謝謝大家給他支持。