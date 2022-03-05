每個人對於餐點的口味都不盡相同，點餐時常要求店員做客製化調整，有網友電話訂餐，要求豬排蓋飯的海苔粉多一點，沒想到打開餐點發現，老闆超大方，在白飯上鋪滿了海苔粉，讓他笑稱「還好不是加辣椒粉」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，打電話跟店員訂了豬排蓋飯，因為自己很喜歡海苔粉，所以要求店家多加一點，結果拿到餐點ㄧ看，豬排旁邊的白飯全都綠了，上面滿滿ㄧ層都是海苔粉，讓他相當震驚，「整罐下去了耶，天啊，還好我不是說辣椒粉多。」

貼文曝光引起討論，許多網友羨慕表示，「根本賺到」、「誠意滿滿！這粉不便宜」、「看起來就特別好吃！」、「豬排蓋飯變海苔蓋飯，送單點豬排」。

還有網友稱讚店家很大方「這種會給很多的店，真的好幸福啊」、「通常這樣加調味料，或者是調味料不怕客人加的店，生意都不會太差」，也有網友歪樓「豬排可以也多一點嗎？」、「下次說加點新台幣看看」。