俄羅斯入侵烏克蘭，戰火蔓延造成軍民傷亡，並迫使大量烏國人民逃離家園。中華民國台灣政府身為國際社會民主陣營的一員，並秉持「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，於2月28日緊急啟運一批27噸的藥品及醫療器材等人道物資送往波蘭，並於本（3）月4日在波蘭首都華沙舉行捐贈儀式，由我國駐波蘭代表陳龍錦大使代表我國政府將該批物資交予波蘭政府戰略儲備署（Governmental Strategic Reserves Agency RARS）協助轉運烏方使用。

外交部指出，據聯合國難民署（UNHCR）的估計，過去一週已有超過100萬烏克蘭人民因為戰爭爆發，湧入鄰近的波蘭、斯洛伐克等歐洲國家避難。

外交部表示，我國政府將持續與理念相近國家合作，並結合民間慈善力量，發揮人道互助精神，共同協助烏克蘭人民度過難關，早日重建家園，恢復正常平靜的生活。